Хочется любви, денег и удовольствия! Володина дала четкий наказ на неделю до 3 сентября

Василиса Володина в своем телеграм-канале поделилась прогнозом на неделю с 28 августа по 3 сентября.

Любые процессы в эти дни, включая важные дела, будут ступориться и замедляться из-за ретроградности многих планет.

При этом речь в первую очередь идет про продвижение вперед, то есть те дела, где хочется большего дохода, новой должности, социальных успехов.

В рутине это скорее сломанная техника, испорченный телефон между людьми, потерянные билеты, забытые фамилии, пробки и другие мелкие неурядицы, там где обычно все идет гладко.

"В понедельник Марс перебирается в Весы — самое слабое для себя положение. Опять же он способствует замедлению процессов. Действовать сложно из-за кучи сомнений. Нужен кто-то рядом: партнер, соратник. Это время дипломатии, порой излишне затянутые разговоры из-за страха каждой из сторон сделать решительный шаг. Однако для асов в переговорах просто раздолье. Ну а нам всем впору у них учиться: деликатности, соблюдению взаимных интересов, выдержке", - добавила астролог.

Венера в квадратуре с Юпитером всю неделю разжигают амбиции. Хочется любви, денег, удовольствий.

В четверг, 30 августа, расходится оппозиция Солнца с Сатурном.

Полнолуние в этот день предлагает найти баланс между состраданием к угнетенным и необходимостью принять несовершенство мира для того, чтобы делать его лучше.