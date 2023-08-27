Денег будет столько, сколько необходимо: этим знакам зодиака гарантирована прибыль и разворот жизни к лучшему в сентябре — слово Тамары Глобы

Близнецам в сентябре обещано столько денег, сколько им необходимо. Этот месяц - период удачных покупок.

Девам начало осени подарит много шансов, любимая работа принесет плоды. Сентябрь начнется с крупных покупок.

У Козерогов в сентябре закрывается период неудач. Дальше все будет складываться позитивно и результативно. Девятый месяц года знаменует начало восьмилетнего периода успехов.

По материалам maguri.ru