Денег будет столько, сколько необходимо: этим знакам зодиака гарантирована прибыль и разворот жизни к лучшему в сентябре — слово Тамары Глобы

Знаки зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба сделала прогноз на девятый месяц года.

Астролог Тамара Глоба, прогнозы которой часто оправдываются, рассказала, кому особенно повезет в сентябре.

Настоящими везунчиками станут Близнецы, Девы и Козерог. В жизни этих представителей знаков зодиака начнется белая полоса, им обещаны финансовая стабильность и профессиональный рост.

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Близнецам в сентябре обещано столько денег, сколько им необходимо. Этот месяц - период удачных покупок.

Девам начало осени подарит много шансов, любимая работа принесет плоды. Сентябрь начнется с крупных покупок.

У Козерогов в сентябре закрывается период неудач. Дальше все будет складываться позитивно и результативно. Девятый месяц года знаменует начало восьмилетнего периода успехов.

По материалам maguri.ru

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