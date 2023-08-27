Море денег и любовь! Володина назвала знак зодиака, которого ждет переворот в ближайшие дни

Астролог Василиса Володина уверена, что у Водолеев уже в самое ближайшее время случится благоприятный период в финансовом плане. По ее мнению, представители этого созвездия смогут заработать много денег - премии как будто упадут с неба.

«Водолеям будет вести с деньгами, для этих людей наступит счастливое время, которое надо использовать во благо», - заявила она.

Любовь тоже не заставит себя долго ждать. У Водолеев на горизонте счастье и в личной жизни.

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