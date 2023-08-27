Какой знак полностью изменит свою жизнь: Глоба — новая работа, высокий доход, развитие

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Эти люди смогут совершить решительный прорыв вперед

Близнецы скоро смогут полностью изменить свою судьбу. Астролог Тамара Глоба рассказала, что в их жизни наметился переход к другой сфере деятельности или выход на иной уровень развития.

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Главное, Близнецам не упустить свой шанс. Астролог рекомендовала этим людям в делах и намерениях опираться на помощь и советы близких людей.

Также в настоящий момент Близнецам стоит проявлять решительность в достижении своих целей. Вероятно неожиданное известие.

Источник: rsute.ru.

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