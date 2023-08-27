Только эти два знака смогут в начале осени увидеть лавину денег: свалятся из неоткуда

Два знака в начале сентября неожиданно для себя увидят, как их счета наполняются деньгами с бешеной скоростью. В числе богачей окажутся представители таких знаков, как Скорпион и Козерог.

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Скорпионы обогатятся благодаря удачному новому проекту. Также высока вероятность крайне выгодных инвестиций.

Козерогам светит грандиозное процветание, которое настигнет их из-за их же упорства и настойчивости. Важно, чтобы эти люди не забыли о тех, кто рядом с ними и не потеряли доброту и любовь.

Источник: rsute.ru