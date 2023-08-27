Названы 4 знака, которых поцелует Ангел счастья: выигрыш в лотерею, крупный подарок, наследство ждут их

Овен, Телец, Козерог и Рыбы в начале осени словно будут расцелованы Ангелом счастья. Им будет невероятно везти практически во всех делах.

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Не исключено, что на головы этих людей внезапно свалится сверхприбыль, которую они не ожидали.

Это будет настоящий подарок судьбы в виде неожиданного большого презента, выигрыша в лотерею или игру, огромного наследства от дальнего родственника.

Представители зодиакальной системы будут так отблагодарены Вселенной за все хорошее, что они сделали в этой жизни.

Источник: rsute.ru