Володина назвала знак, которого озарит звезда удачи: гармония в любви, большие деньги, признание начальством

Тельцы вступили в прекрасное время своей жизни. Астролог Василиса Володина пообещала им удачу по всем фронтам.

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В личной жизни Тельцов ожидают приятные перемены и сюрпризы, которые поднимут настроение и дадут время и возможность для осуществления некоторых планов.

Нестандартное мышление позволит привлечь внимание руководства и поможет заработать баллы в послужной список.

Также велика вероятность того, что Тельцы сильно повысят свое материальное положение. Деньги рекой, а прекрасное настроение потоком – вот ближайшее будущее Тельцов.

Источник: rsute.ru