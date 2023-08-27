Почему Овнов, Тельцов, Козерогов и Рыб будут поздравлять в сентябре: несказанное везение, раз в тысячу лет

Овнам, Тельцам, Козерога и Рыбам в сентябре предстоит вступить на новый путь своей жизни.
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Овны в начале осени внезапно осознают, что мечта всей их жизни теперь совсем рядом. Протяните к ней руку и не игнорируйте знаков судьбы.
Жизнь Тельцов в сентябре будет легкой и радостной. Они много наработали для того, чтобы в это время расслабиться и просто наслаждаться бытием.
Козерогов их окружение признает победителями. Они придут к финишу первыми и растопчут своих конкурентов.
Рыбы в сентябре разглядят классный новый проект, который сможет их сделать счастливыми и богатыми.
Источник: rsute.ru