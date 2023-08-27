Скорпионов, Стрельцов и Львов ждет великая судьба: случится то, к чему они стремились всю жизнь

До 15 сентября Скорпионы, Стрельцы и Львы испытают на себе благословение Вселенной.

В период ретроградного Меркурия люди этих знаков зодиака обретут сверхсилу и невероятную энергию, которые помогут им достичь того, о чем они мечтали.

Их жизнь преобразится кардинально. Счастье и покой войдут в их день, каждый день будет полон приятных эмоций и впечатлений. Близкие и любимые начнут радовать Скорпионов, Стрельцов и Львов.

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Крайне важно в данный период мыслить позитивно, смотреть на мир с призмы добра и справедливости. Тогда все исполнится.

Источник: rsute.ru