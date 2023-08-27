Какой знак зодиака лишится работы из-за нервов: Володина — карьера будет убита напрочь

Овен доведет до агрессии оппонентов на работе, и это очень плохо закончится для людей этого знака зодиака, сказала астролог Василиса Володина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Овны будут себя плохо чувствовать из-за возникшего недопонимания с коллегами и окружающими людьми.

Но не нужно лезть в спорные ситуации и доводить споры до крайности. Неожиданные проблемы требуют максимального терпения и внимания, поэтому к решению неоднозначных ситуаций следует подходить со всей ответственностью.

Последствия конфликтов на рабочем месте могут быть самыми разными, вплоть до потери работы и поставленном кресте на карьере.

Источник: rsute.ru.