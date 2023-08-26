Какие деньги придут к Овнам, Тельцам, Ракам, Скорпионам и другим знакам в 2023 году — Глоба

Тамара Глоба в финансовом прогнозе на 2023 год назвала баловней судьбы, которые сумеют упрочить свое материальное положение. С их деньгами будет все хорошо — вот кто богатеет день ото дня.

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Овны

2023 год станет периодом успеха для тех, кто родился под знаком Овен. Их ждет подъем на работе, новые проекты и возможности. После весны и лета к ним придет возможность заработка. Главное — не трясти кошельком.

Тельцы

Крупные перемены ждут этот знак зодиака во второй половине года. Лето станет важным периодом для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех. С деньгами все тоже вполне стабильно.

Раки

Они будут активно зарабатывать вдали от дома. Ракам стоит уделить внимание семье и личным отношениям.