Какие деньги придут к Овнам, Тельцам, Ракам, Скорпионам и другим знакам в 2023 году — Глоба

Тамара Глоба в финансовом прогнозе на 2023 год назвала баловней судьбы, которые сумеют упрочить свое материальное положение. С их деньгами будет все хорошо — вот кто богатеет день ото дня.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Овны
2023 год станет периодом успеха для тех, кто родился под знаком Овен. Их ждет подъем на работе, новые проекты и возможности. После весны и лета к ним придет возможность заработка. Главное — не трясти кошельком.
Тельцы
Крупные перемены ждут этот знак зодиака во второй половине года. Лето станет важным периодом для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех. С деньгами все тоже вполне стабильно.
Раки
Они будут активно зарабатывать вдали от дома. Ракам стоит уделить внимание семье и личным отношениям.
«Поездки могут проходить с переменным успехом, потому что какие-то пути закроются, а другие, наоборот, дадут ту самую возможность заработать», - заверила Глоба.
Скорпионы
Этот знак зодиака будет уделять много внимания работе. Их ждет успех, но могут случиться и крупные перемены на службе. При этом Скорпионы могут рассчитывать на то, что первая половина года закрепит их финансовое положение. И это положительно отразится и на второй декаде, и в последующие три года они будут богатеть, вплоть до 2026-го. Успех будет на их стороне.
Стрельцы
Могут выгодно вложить финансы, сделать хорошие покупки не только для себя, но и для дома или строительства. Им стоит уделить внимание семье. Могут возникнуть трудности у близких, и Стрельцам нужно поддержать их, особенно в октябре.
Водолеи
Их ждет прибыль и новые возможности. Доход будет расти. Однако внимания потребуют не только финансовые вопросы, но и семья.
«Стоит заняться жилищными вопросами: будет успех в строительстве. Но в то же время с июня по сентябрь у партнеров могут возникнуть проблемы: как, например, незаконные связи у самого Водолея, так и проблемы в семье», - добавила астролог.
По материалам «РИА Новости»