Какие деньги придут к Овнам, Тельцам, Ракам, Скорпионам и другим знакам в 2023 году — Глоба

Тамара Глоба. Фото: кадр из видео, скриншот

Эти знаки зодиака будут активно зарабатывать нужные им средства.

Тамара Глоба в финансовом прогнозе на 2023 год назвала баловней судьбы, которые сумеют упрочить свое материальное положение. С их деньгами будет все хорошо — вот кто богатеет день ото дня.

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Овны

2023 год станет периодом успеха для тех, кто родился под знаком Овен. Их ждет подъем на работе, новые проекты и возможности. После весны и лета к ним придет возможность заработка. Главное — не трясти кошельком.

Тельцы

Крупные перемены ждут этот знак зодиака во второй половине года. Лето станет важным периодом для Тельца. Прежняя работа и дела будут приносить успех, причем значительным будет именно личный успех. С деньгами все тоже вполне стабильно.

Раки

Они будут активно зарабатывать вдали от дома. Ракам стоит уделить внимание семье и личным отношениям. 

«Поездки могут проходить с переменным успехом, потому что какие-то пути закроются, а другие, наоборот, дадут ту самую возможность заработать», - заверила Глоба.

Скорпионы

Этот знак зодиака будет уделять много внимания работе. Их ждет успех, но могут случиться и крупные перемены на службе. При этом Скорпионы могут рассчитывать на то, что первая половина года закрепит их финансовое положение. И это положительно отразится и на второй декаде, и в последующие три года они будут богатеть, вплоть до 2026-го. Успех будет на их стороне. 

Стрельцы

Могут выгодно вложить финансы, сделать хорошие покупки не только для себя, но и для дома или строительства. Им стоит уделить внимание семье. Могут возникнуть трудности у близких, и Стрельцам нужно поддержать их, особенно в октябре.

Водолеи

Их ждет прибыль и новые возможности. Доход будет расти. Однако внимания потребуют не только финансовые вопросы, но и семья.

«Стоит заняться жилищными вопросами: будет успех в строительстве. Но в то же время с июня по сентябрь у партнеров могут возникнуть проблемы: как, например, незаконные связи у самого Водолея, так и проблемы в семье», - добавила астролог.

По материалам «РИА Новости»

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