«Обманы и недоработки»: Глоба дал неутешительный прогноз на последнее воскресенье лета, 27 августа

Непростая неделя августа близится к завершению астролог Богдан Глоба в своем астропрогнозе предупреждал, что в середине этой семидневки Меркурий станет ретроградным, начавшиеся события будут тянуться до середины сентября.

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В это время каждому человеку рекомендовано остановиться и заглянуть внутрь себя, поскольку период благоволит рефлексии и самоанализу. В финале недели, 27 августа, проявятся дурные события, поэтому терять бдительность преждевременно.