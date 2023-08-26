«Обманы и недоработки»: Глоба дал неутешительный прогноз на последнее воскресенье лета, 27 августа

Непростая неделя августа близится к завершению астролог Богдан Глоба в своем астропрогнозе предупреждал, что в середине этой семидневки Меркурий станет ретроградным, начавшиеся события будут тянуться до середины сентября.
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В это время каждому человеку рекомендовано остановиться и заглянуть внутрь себя, поскольку период благоволит рефлексии и самоанализу. В финале недели, 27 августа, проявятся дурные события, поэтому терять бдительность преждевременно.
«Воскресенье проявляет обманы и недоработки. Будьте внимательны и предупредительны, наблюдайте за окружением. Удачный день для упорных и трудолюбивых», - объяснил в Телеграм-канале Глоба-младший.