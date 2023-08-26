«В спорах и сомнениях»: как пережить сложности 26 августа - Глоба

Астролог Богдан Глоба на предпоследней неделе августа сообщал в своем прогнозе, чего ждать россиянам от семидневки. Она ознаменована началом периода ретроградности Меркурия (23 августа).

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Также это период «переменчивого ветра», проволочек в делах и авантюр. Но время быстрой прибыли-потери близится к завершению. И 26 августа Глоба-младший дополнительно уточнил, что произойдет.

Весь день окажется противоречивым. Сначала людей будет занимать нечто эфемерное, затем фокус сместится в бытовой план.