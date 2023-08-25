Кармическая участь настигнет Львов, Дев и Весов: что ждет в старости летние и осенние знаки зодиака

Какой будет наша старость, зависит от многих факторов. В том числе, как уверяют астрологи, и от того, под какой звездой мы родились, от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.
Какая же кармическая участь настигнет родившихся летом и осенью — представителей зодиакальных созвездий Льва, Девы и Весов?
Львы в возрасте начнут ценить собственные достижения и рассказывать о них всем и вся. Если же близкие откажутся слушать истории Львов, те могут смертельно обидеться.
Девы в старости будут жить по строгому графику, который себе сами и придумают.
Весам в возрасте будет просто необходим любимый человек рядом и компания друзей. Если Весы этого лишатся, то приложат максимум усилий, чтобы найти и партнера, и приятелей.
По материалам gurni.ru