Кармическая участь настигнет Львов, Дев и Весов: что ждет в старости летние и осенние знаки зодиака

Пожилая пара занимается йогой и медитацией. Фото: Global Look Press

То, какими мы будем в старости, зависит от гороскопа.

Какой будет наша старость, зависит от многих факторов. В том числе, как уверяют астрологи, и от того, под какой звездой мы родились, от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.

Какая же кармическая участь настигнет родившихся летом и осенью — представителей зодиакальных созвездий Льва, Девы и Весов?

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Львы в возрасте начнут ценить собственные достижения и рассказывать о них всем и вся. Если же близкие откажутся слушать истории Львов, те могут смертельно обидеться.

Девы в старости будут жить по строгому графику, который себе сами и придумают.

Весам в возрасте будет просто необходим любимый человек рядом и компания друзей. Если Весы этого лишатся, то приложат максимум усилий, чтобы найти и партнера, и приятелей.

По материалам gurni.ru

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