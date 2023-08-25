Кармическая участь настигнет Львов, Дев и Весов: что ждет в старости летние и осенние знаки зодиака

Какой будет наша старость, зависит от многих факторов. В том числе, как уверяют астрологи, и от того, под какой звездой мы родились, от принадлежности к тому или иному знаку зодиака.

Какая же кармическая участь настигнет родившихся летом и осенью — представителей зодиакальных созвездий Льва, Девы и Весов?

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