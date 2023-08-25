В потоке изобилия, удачи и любви: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым в сентябре удастся все — самый счастливый месяц

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся сентябрь для представителей разных знаков зодиака.
Судя по расположению небесных светил, в настоящий поток счастья, удачи, любви и изобилия попадут рожденные под знаками Рака, Льва и Козерога.
Сентябрь для Раков обоих полов станет месяцем любви и романтики. Приятные встречи, взаимные любовные отношения ждут Раков в первый месяц осени. Не отказывайтесь от этого счастья!
Львам стоит подождать первые две недели сентября, потому что две финальные обещают небывалые перемены — карьерный рост, повышение в должности.
Для Козерогов сентябрь станет месяцем позитивных изменений в профессиональной сфере. Возможны и смена работы, и открытие собственного бизнеса, и новаторские проекты.
По материалам maguri.ru