В потоке изобилия, удачи и любви: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым в сентябре удастся все — самый счастливый месяц

Сентябрь для Раков обоих полов станет месяцем любви и романтики. Приятные встречи, взаимные любовные отношения ждут Раков в первый месяц осени. Не отказывайтесь от этого счастья!

Львам стоит подождать первые две недели сентября, потому что две финальные обещают небывалые перемены — карьерный рост, повышение в должности.

Для Козерогов сентябрь станет месяцем позитивных изменений в профессиональной сфере. Возможны и смена работы, и открытие собственного бизнеса, и новаторские проекты.

По материалам maguri.ru