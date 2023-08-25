В потоке изобилия, удачи и любви: Тамара Глоба указала на три знака зодиака, которым в сентябре удастся все — самый счастливый месяц

Жизнерадостная девушка. Фото: Global Look Press

Известный астролог Тамара Глоба назвала счастливчиков сентября.

Астролог Тамара Глоба, известная точностью своих прогнозов, рассказала, каким выдастся сентябрь для представителей разных знаков зодиака.

Судя по расположению небесных светил, в настоящий поток счастья, удачи, любви и изобилия попадут рожденные под знаками Рака, Льва и Козерога.

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Сентябрь для Раков обоих полов станет месяцем любви и романтики. Приятные встречи, взаимные любовные отношения ждут Раков в первый месяц осени. Не отказывайтесь от этого счастья!

Львам стоит подождать первые две недели сентября, потому что две финальные обещают небывалые перемены — карьерный рост, повышение в должности.

Для Козерогов сентябрь станет месяцем позитивных изменений в профессиональной сфере. Возможны и смена работы, и открытие собственного бизнеса, и новаторские проекты.

По материалам maguri.ru

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