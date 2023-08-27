Какая беда обрушится на Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб с 1 по 20 сентября — главные события

Гороскоп. Фото: freepik.com

Этим знакам зодиака стоит прислушаться к своему шестому чувству.

Рунический провидец Игорь Вечерский в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвал знаки зодиака, которые могут навлечь на себя беду и неприятности с 1 по 20 августа. Что им грозит — узнаем детально в гороскопе.

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Стрельцов руны предостерегают от импульсивных решений; не торопитесь и подумайте о последствиях.

Козероги, вы можете столкнуться с временными неудачами – доверьтесь своей стойкости, чтобы преодолеть их.

У Водолеев могут возникнуть проблемы в общении; Обеспечьте ясность, чтобы избежать недоразумений.

Рыбам рунические энергии предполагают осторожность в финансовых вопросах; избегать рискованных инвестиций. Главное — сохранять осознанность и способность адаптироваться, используя трудности как ступеньки к личностному росту и более глубокому пониманию.

Благодаря мудрости рун этот период предлагает возможности для роста, изобилия и ценные уроки для каждого знака. Примите позитивные тона этого рунического гороскопа и проведите эти недели уверенно и грациозно.

Рунический провидец Игорь Вечерский. Фото: личный архив

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