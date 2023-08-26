Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов, Раков, Львов, Весов, Дев и Скорпионов с 1 по 20 сентября — главные события

Гороскоп. Фото: Global Look Press

У каждого из этих знаков зодиака своя миссия.

Рунический провидец Игорь Вечерский в эксклюзивном прогнозе для сайта Teleprogramma.pro назвал знаки зодиака, которых ждут особые события и миссия в период с 1 по 20 сентября.

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Рунические энергии предсказывают предстоящий динамичный и преобразующий период.

Овен, вы обнаружите, что ваши страсти разгораются, и это ведет к новым начинаниям и захватывающим возможностям.

Телец, стабильность — твоя сила; творческое предприятие может перерасти во что-то неожиданно плодотворное. Близнецы, примите свое природное любопытство — общение и исследования могут открыть двери, о которых вы даже не мечтали.

Рак, ваша интуиция будет вашим путеводным светом в это время, помогая вам принимать важные решения. Львы, ваша харизма сияет, и отношения занимают центральное место – как личные, так и профессиональные.

Весы, ваш баланс и дипломатия вступают в игру, позволяя вам найти гармонию среди проблем.

Девы, практичность — ваша сильная сторона: сосредоточьтесь на организации своей жизни и наблюдайте, как все встает на свои места.

Скорпионы, ваша энергичность способствует прорывам — погрузитесь глубже в свои проекты, и вы обнаружите скрытые сокровища.

Под руническим руководством этот период обещает рост и расширение возможностей каждого знака.

Рунический провидец Игорь Вечерский. Фото: личный архив

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