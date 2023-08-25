Львы, Скорпионы, Тельцы и другие знаки везунчики с рождения — все карты судьбы на руках

Астролог Юлия Гикис поделилась предзнаменованием для некоторых знаков зодиака, назвав главных везунчиков с рождения — они притягивают удачу как магнит. Вселенная сделала их своими фаворитами.

Все дело в том, что планеты-управители напрямую влияют на их везение, удачу и процветание. Им не стоит переживать из-за мелочей. Все карты судьбы у них на руках.

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Самые везучие, как считает астролог, среди знаков зодиака — это Львы. Солнце находится в их обители. Оно греет этот знак своими лучами, давая им шанс проявить свои самые сильные стороны. Они всегда наведу, Львы знают, как привлечь к себе внимание, их часто куда-то приглашают. Именно появляясь на людях, этот знак зодиака может рассчитывать на удачное знакомство.

Еще одни баловни судьбы — Скорпионы. Иногда им достаточно сделать один шаг навстречу к месте. Особенно этому знаку зодиака везет в деньгах и карьере. И все благодаря их управителям Плутону и Марсу. Стоит только Скорпионам взять правильный вектор и попутный ветер поможет им достичь успеха.

Меркурий обычно готов выполнить любую мечту Близнецов. Стоит им только чего-то возжелать, как это уже идет им в руки. Главное — приложить хотя бы какие-то усилия.