Тельцы, Раки, Водолеи и Рыбы — фавориты ретроградного Меркурия: в белом списке у судьбы

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом до 15 августа, назвав знаки зодиака с особой миссией в период ретроградного Меркурия. Несмотря на незначительные сложности, их можно назвать фаворитами, которые окажутся в белом списке у судьбы.

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Тельцы в период ретроградного Меркурия будут заботиться о личном — многие задумаются о семейных делах. На первый план выйдет комфорт, однако что-то в этой сфере может пойти не по плану. Тельцам не стоит начинать ремонт, даже если у них возникнет большое желание. Пока лучше обдумать идеи возможного интерьера. Покупка и продажа недвижимости также не рекомендуется. Те представители знака, которые будут бережливо относиться к деньгам, окажутся в победителях.

Для Раков в период ретро-Меркурия также актуальны финансовые вопросы. В это время они могут просчитать стратегию, которая создаст или увеличит их финансовую подушку. Но вкладывать средства во что-то крупное все-таки не стоит. Также осторожность нужна в поездка.