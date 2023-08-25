Тельцы, Раки, Водолеи и Рыбы — фавориты ретроградного Меркурия: в белом списке у судьбы

Астролог Руслана Краснова поделилась прогнозом до 15 августа, назвав знаки зодиака с особой миссией в период ретроградного Меркурия. Несмотря на незначительные сложности, их можно назвать фаворитами, которые окажутся в белом списке у судьбы.
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Тельцы в период ретроградного Меркурия будут заботиться о личном — многие задумаются о семейных делах. На первый план выйдет комфорт, однако что-то в этой сфере может пойти не по плану. Тельцам не стоит начинать ремонт, даже если у них возникнет большое желание. Пока лучше обдумать идеи возможного интерьера. Покупка и продажа недвижимости также не рекомендуется. Те представители знака, которые будут бережливо относиться к деньгам, окажутся в победителях.
Для Раков в период ретро-Меркурия также актуальны финансовые вопросы. В это время они могут просчитать стратегию, которая создаст или увеличит их финансовую подушку. Но вкладывать средства во что-то крупное все-таки не стоит. Также осторожность нужна в поездка.
Стрельцы задумаются о путешествии в дальние страны. Им стоит уделить внимание страшим родственникам. Полезно задуматься о высших целях и добрых поступках. Также можно пересмотреть старые деловые контакты и рабочие проекты — среди них наверняка найдутся те, что послужат основой для новой ступени в карьере.
Рыбы ощутят, что нуждаются в романтике и любви в своей жизни. Они могут рассчитывать на ответную симпатию. Тем, кто занимается творческой деятельностью стоит вспомнить все старые идеи, какие-то из них окажутся актуальными. Справиться со скукой можно благодаря спорту, массажу и уходу за собой.
По материалам 7days