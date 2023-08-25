Что ждет Львов, Дев, Весов и Скорпионов с 25 августа по 15 сентября — главные события

Астролог Руслана Краснова поделилась свежим прогнозом, который затронет период с 25 августа по 15 сентября. Под властью ретроградного Меркурия окажутся некоторые знаки зодиака.

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Львы будут остро зависеть от своего настроения. В этот период им захочется сиять ярче обычного, а иногда, наоборот, скрыться и не показываться на публике. Это будет присходить под воздействием их раздражительности. После 15 сентября станет легче. Пока же им стоит следить за своим питанием. Благоприятно возобновить перспективные контакты из прошлого, вспомнить о своих амбициях и целях, это поможет достичь высот в будущем.

Девам нужно следить своим здоровьем, а также контролировать свои расходы. Кроме того, представители этого знака должны избегать дальних путешествий. На работе могут дать о себе знать какие-то ситуации из прошлого. Появится шанс исправить свои ошибки, а также укрепить старые контакты.