Что Тельцам, Девам, Скорпионам и Водолеям ждать от ретроградного Меркурия и Суперлуния — с 27 по 31 августа

Последние дни лета обещают стать напряженными: тут и ретроградный Меркурий с Ураном, и мощное Суперлуние. Но есть знаки зодиака, которым не страшны все эти явления.

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Тельцы станут главными фаворитами Венеры. Их ждут грандиозные перемены: возможна смена работы, переезд или страстный роман.

Те представители знака, которые находятся в браке, должны быть готовы к тому, что их союз может дать трещину, если они встретят того, кто вскружит им голову.

Не обойдет стороной Вселенная и Дев. Солнце будет всячески их поддерживать. Ретроградный Уран 29 августа заставит представителей этого знака задуматься о своих целях, поможет с определением ориентира. Кого-то ждет сюрприз: сбудется самое заветное их желание.

Девам стоит по максимуму проявить себя на работе. У них начитается период, когда начальство оставит свои придирки и разглядит в них ценного сотрудника.