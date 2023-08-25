Что Тельцам, Девам, Скорпионам и Водолеям ждать от ретроградного Меркурия и Суперлуния — с 27 по 31 августа

Гороскоп. Фото: Global Look Press

Все эти аспекты будут подкреплены еще и ретроградностью Урана.

Последние дни лета обещают стать напряженными: тут и ретроградный Меркурий с Ураном, и мощное Суперлуние. Но есть знаки зодиака, которым не страшны все эти явления.

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Тельцы станут главными фаворитами Венеры. Их ждут грандиозные перемены: возможна смена работы, переезд или страстный роман.

Те представители знака, которые находятся в браке, должны быть готовы к тому, что их союз может дать трещину, если они встретят того, кто вскружит им голову. 

Не обойдет стороной Вселенная и Дев. Солнце будет всячески их поддерживать. Ретроградный Уран 29 августа заставит представителей этого знака задуматься о своих целях, поможет с определением ориентира. Кого-то ждет сюрприз: сбудется самое заветное их желание.

Девам стоит по максимуму проявить себя на работе. У них начитается период, когда начальство оставит свои придирки и разглядит в них ценного сотрудника.

Скорпионы заслужили финансовую прибыль. Этот знак зодиака отметят на службе в виде внеочередной премии. В преддверии ретроградного Урана, 29 августа, им вернут старый долг.

Каждую копеечку им нужно вкладывать в дело. Только так представители этого созвездия смогут закрепиться в белом списке у судьбы.

Вселенная не обидит и Водолеев в конце августа. Им ретроградные Уран и Меркурий подарят только благо.

Водолеи познакомятся с человеком, который станет для них советчиком и крепкой опорой. При этом кто-то и вовсе изменит свою жизнь.

По материалам 7days

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