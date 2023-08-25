Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с сентября по декабрь 2023-го: деньги, карьера, семья — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, в его вторую половину с сентября по декабрь, многие знаки зодиака должны прислушаться к своему шестому чувству. Это убережет их от беды и невзгод.

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Овны

После весны и лета представители этого знака зодиака, должны были пополнить свои материальные ресурсы, а также обзавестись второй половинкой. Вплоть до декабря Овнов будет беспокоить вопрос, который связан с их здоровьем.

«Много событий и начинаний, которые покажутся неважными во второй половине года, принесут значительную отдачу позже», - заверила Глоба.

Октябрь может принести материально-финансовые проблемы, а также семейный разлад. Однако год завершится на позитивной ноте — ждите успех в личной жизни и в финансах.

Тельцы

Весь год вышестоящее руководство будет присматриваться к их успехам. Все то, что Тельцы успели вложить и заработать пригодится им во второй половине года. Они могут рассчитывать на продвижении личного авторитета.

«С лета и до конца года ждите уважения и признания, но успех не очень легкий. Летом и в начале осени — бурные перемены дома, в жилищных вопросах: необходим ремонт, переезд, забота о родителях», - уточнила астролог.

Во второй половине осени Тельцов ждут кардинальные перемены на службе. Особое внимание им нужно уделить своему здоровью. Новые возможности откроются вдали от дома.