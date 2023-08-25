Что ждет Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков с сентября по декабрь 2023-го: деньги, карьера, семья — Глоба

Тамара Глоба поделилась прогнозом на год Водяного Кролика, в его вторую половину с сентября по декабрь, многие знаки зодиака должны прислушаться к своему шестому чувству. Это убережет их от беды и невзгод.
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Овны
После весны и лета представители этого знака зодиака, должны были пополнить свои материальные ресурсы, а также обзавестись второй половинкой. Вплоть до декабря Овнов будет беспокоить вопрос, который связан с их здоровьем.
«Много событий и начинаний, которые покажутся неважными во второй половине года, принесут значительную отдачу позже», - заверила Глоба.
Октябрь может принести материально-финансовые проблемы, а также семейный разлад. Однако год завершится на позитивной ноте — ждите успех в личной жизни и в финансах.
Тельцы
Весь год вышестоящее руководство будет присматриваться к их успехам. Все то, что Тельцы успели вложить и заработать пригодится им во второй половине года. Они могут рассчитывать на продвижении личного авторитета.
«С лета и до конца года ждите уважения и признания, но успех не очень легкий. Летом и в начале осени — бурные перемены дома, в жилищных вопросах: необходим ремонт, переезд, забота о родителях», - уточнила астролог.
Во второй половине осени Тельцов ждут кардинальные перемены на службе. Особое внимание им нужно уделить своему здоровью. Новые возможности откроются вдали от дома.
Близнецы
Должны были обзавестись покровителем в 2023 году, который обеспечил бы им успех в делах. Этот знак зодиака может рассчитывать на перемены на службе. Во второй половине осени им нужно беречь детей и любимых, могут вернутся старые связи и увлечения. С середины года и на последующие два года Близнецы могут смело планировать новые дела, опираясь на прошлое творчество, отношения и любовь. Год завершится потоком бытовых и семейных хлопот, подготовкой к новому этапу.
Раки
В 2023 году реализуют часть перспектив, над которыми они давно работали. Еще весной и летом перед ними остро встали вопросы, связанные с карьерой. Финансовый и деловой успех будет перемежаться с материальными проблемами. Только экономия поможет этому знаку зодиака остаться на плаву.
«В октябре — присмотрите за домом, имуществом, берегите родителей. Приостановятся проекты в начале ноября, вы можете расстаться с другом. Но придут перспективы в творчестве, любви, делах детей и деловых начинаниях. Перемены дома, работы, жилья откроют зиму, а новые успешные проекты с друзьями завершат год», - добавила астролог.
По материалам rusradio