Долг Раков, Львов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев на неделе с 28 августа по 3 сентября — разворот на 180°

Астрологи поделились гороскопом на неделю с 28 августа по 3 сентября, назвав знаки зодиака с особым долгом и миссией.
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Раки
В начале недели им стоит проявить осторожность. Любая спешка будет для них разрушительна. Понедельник и вторник, 28 и 29 августа соответственно, не слишком благоприятные дни — велик риск, ошибок и заблуждений, а также необдуманных шагов и решений. Остальная неделя более или менее положительна. Обратите внимание на полнолуние в четверг, 31 августа. Этот день для Раков обещает стать позитивным. При условии, что им удастся контролировать свою энергию.
Львы
Любая инициатива этого знака зодиака будет сталкиваться с серьезным сопротивлением. И это не значит, что Львы ошибаются. Просто все важные дела и решения нужно отложить. Переход к активным действиям удачен с четверга. Ну а дальше Львов ждет динамичный, амбициозный и позитивный период, который затронет еще и следующую неделю.
Стрельцы
Для них понедельник и вторник, станут нейтральными днями, на протяжении которых активность лучше ограничить привычными делами. Со среды, 30 августа, можно переходить к более важным проектам. Энергичные Стрельцы получат поддержку со стороны руководства и людей, облеченных властью. Только все важные дела нужно подготовить заранее.
Козероги
У них неделя в значительной мере сохранит влияния предыдущей. И оно, окажется не самым приятным. Оппозиция Солнца к их покровителю Сатурну все еще сдерживает Козерогов в движении к своим целям. Сила аспекта, правда, уже убывает, но вплоть до среды, 30 августа, достичь серьезных успехов будет трудно. Сохранить покой помогут медитативные практики, к примеру, йога.
Водолеи
Звезды призывают их отказаться от новых начинаний. Мало того что ретроградный Меркурий, ретроградны еще и Уран, и Сатурн, которые правят их знаком. Но из этого не следует, что Водолеев ждет неудачная неделя, — наоборот. Просто заниматься стоит делами, которые уже были начаты. В них сейчас можно достичь хороших результатов, особенно если речь идет об интеллектуальной и творческой работе.
По материалам 7days