Долг Раков, Львов, Стрельцов, Козерогов и Водолеев на неделе с 28 августа по 3 сентября — разворот на 180°

Астрологи поделились гороскопом на неделю с 28 августа по 3 сентября, назвав знаки зодиака с особым долгом и миссией.

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Раки

В начале недели им стоит проявить осторожность. Любая спешка будет для них разрушительна. Понедельник и вторник, 28 и 29 августа соответственно, не слишком благоприятные дни — велик риск, ошибок и заблуждений, а также необдуманных шагов и решений. Остальная неделя более или менее положительна. Обратите внимание на полнолуние в четверг, 31 августа. Этот день для Раков обещает стать позитивным. При условии, что им удастся контролировать свою энергию.

Львы

Любая инициатива этого знака зодиака будет сталкиваться с серьезным сопротивлением. И это не значит, что Львы ошибаются. Просто все важные дела и решения нужно отложить. Переход к активным действиям удачен с четверга. Ну а дальше Львов ждет динамичный, амбициозный и позитивный период, который затронет еще и следующую неделю.

Стрельцы

Для них понедельник и вторник, станут нейтральными днями, на протяжении которых активность лучше ограничить привычными делами. Со среды, 30 августа, можно переходить к более важным проектам. Энергичные Стрельцы получат поддержку со стороны руководства и людей, облеченных властью. Только все важные дела нужно подготовить заранее.