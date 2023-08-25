«Плывите по течению»: Глоба объяснил, как все это пережить 25 августа

С 23 августа Меркурий на небе стал ретроградным. Его обратное движение будет продолжаться несколько недель, до 15 сентября. Первая семидневка этого события станет для людей довольно сложной, следует быть начеку, рассказал в астропрогнозе Богдан Глоба.

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Астролог подробнее остановился на деталях 25 августа. В этот последний рабочий день недели бесполезно что-то планировать. Потому что все явно пойдет не так.

«Пятница в первой половине дня все еще под тенью 9 лунного дня. Расслабьтесь и плывите по течению. Позитивный настрой и всплеск энергии к вечеру помогут доделать необходимое, так что не тормозим», - рассказал, как пережить сутки.

По материалам Телеграм-канала Богдана Глобы