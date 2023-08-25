Какой жизненный урок надо усвоить Раку, Льву, Деве: иначе кармический хвост

Каждый представитель зодиакального круга имеет свои особенности и задачи в течение жизни. Ведические астрологи также выделяют кармические хвосты, которые тянутся из жизни в жизнь за людьми, если кармическая задача, или жизненный урок, не была отработана.

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У Раков жизненным уроком является прекращение траты времени и внимания на тех людей рядом, которые этого не достойны. Как выявить таких персонажей, это отдельная задача.

Для Львов жизненным уроком является воплощение хороших идей в жизнь. Даже таких, которые никто не оценил.

У педантичных Дев жизненным уроком является осознание и принятие того факта, что люди охотнее будут внимать ее советам, если они будут даваться не так надменно, как обычно любит Дева.

По материалам сайта Pensnews