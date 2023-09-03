Какие знаки зодиака после 15 сентября ждет неземное богатство

Лев

У Львов в принципе редко бывают финансовые проблемы. Даже, когда на работе дела идут не очень, поток верноподданных – родители, партнеры, дети и даже друзья – с удовольствием берут на себя траты Львов, которые не просят о помощи, а позволяют другим позаботится о себе. Во второй половине сентября в жизни Львов новый финансовый виток. Выстрелит один из ваших проектов, на успех которого вы и не надеялись.

Близнецы

У Близнецов еще в июле открылись финансовые ворота и до конца октября они будут нести в свой дом достаток, благосостояние, экономическое процветание. Благополучие коснется Близнецов, которые смогли реализовать себя в профессии или делают шаги в этом направлении. Если человек зависит от другого, не хочет или, как ему кажется, не может обеспечить себя, то ему планеты не открывают финансовые ворота.

Рак

У Раков вторая половина 2023 года (начиная с летних месяцев) складывается весьма успешно во многих аспектах, но финансовый занимает лидирующие позиции. В сентябре есть шанс получить некое выгодное предложение по работе, причем это предложение будет связано с переездом на другое место жительства. Изначально условия могут показаться не слишком привлекательными, но они откроют хорошие перспективы.

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