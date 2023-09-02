Каким знакам зодиака пора выдохнуть и начать жизнь с нуля - иначе беда

Весы

Весам в ближайшее время нужно не выдохнуть, а вдохнуть и забеременеть. Причем чем быстрее они это сделают, тем лучше. Дело в том, что энергетически планеты прокачали вас на материнства/отцовство и вам необходимо эту энергию переработать, чтобы получить свое продолжение. Если вы сделаете все правильно, то начнете жизнь с нуля в новом статусе и с новым составом семьи.

Дева

Девы, особенно те, кто неплохо устроился за чужой счет, могут столкнуться с волной безденежья. В начале сентября вы почувствуете некий дискомфорт, связанный с недостаточным финансированием ваших потребностей, а уже к концу сентября денежный поток иссякнет.

За расточительность и нежелание реализовать себя, вселенная вас накажет безденежьем, которое продлится до конца октября. Только в первой половине ноября появится шанс найти работу.

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Водолей

Водолеи часто взваливают на себя больше, чем физически способны вытянуть. За такое равнодушное и даже насильственное отношение к собственной личности рано или поздно придется платить. Для Водолеев час расплаты придет в середине сентября. Сходите в отпуск, если сильно измотали себя.