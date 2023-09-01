Какие знаки зодиака ждет нереальное счастье на следующей неделе

Весы

А вот Весам последняя неделя августа грозит бесконечным счастьем. То есть нет конкретных аспектов, куда планеты принесут счастье, оно перманентно распространится везде. То есть и дома у Весов будет все хорошо, и на работе, в денежном плане, и в плане здоровья, и с родителями, и с друзьями. В общем неделя будет очень удачной и счастливой.

Стрелец

У Стрельцов заряд на отдых, релакс, расслабление. В последнее время вы очень накалены и взвинчены в эмоциональном плане. Последняя неделя лета даст вам возможность «выпустить пар». Возьмите несколько дней отгула и проведите время на природе. Можно слетать в другую страну.

Главное, чтобы отпуск был богат на впечатления, но не был затяжным. Вам нужно короткая подзарядка буквально на 2-3 дня. Она принесет счастье.

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Скорпион

Скорпионам стоит настроиться на позитивную волну в последнюю неделю августа. Это очень хорошее время, чтобы заняться своим здоровьем. Если так сложились обстоятельства, что вы едете в санаторий или на какое-то курортное лечение, то результаты вас поразят.

Если нет возможности заняться здоровьем настолько досконально, порадуйте себя тем, что вы можете сделать – сходите к стоматологу на профилактическую процедуру или на сеанс лечебного массажа.