У каких знаков зодиака родятся гении в 2024 году - вот это да

Овен

У Овна так много энергии, что они ей очень легко делятся со своими отпрысками. Особенно это касается женщин Овнов. В 2024 году планеры расположились таким образом, что у этого знака зодиака очень высокие шансы зачать гениального отпрыска.

Близнецы

Близнецы, которые успеют родить до конца года, могут стать родителями настоящего вундеркинда. У ребенка будут проявляться незаурядные способности в разных областях знаний от балета до освоения космоса. При этом реализоваться он сможет также в нескольких профессиях.

Рак

Раки могут не родить, а вырастить гения. Дело в том, что родители-Раки очень ответственно подходят к ровному воспитания. Они действуют не по наитию, а исключительно с научным подходом: изучают литературу, советуются с экспертами. В итоге от такого воспитания появляются настоящие гении.

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