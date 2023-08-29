Каким знакам зодиака повезет в школе в 2023 году - будут одни пятерки

Стрелец

Стрельцы покоряют и одноклассников, и взрослых своим обаянием с юных лет. Учителя очень трепетно относятся к этим милым детям и частенько завышают оценки. Однако Стрельцы это ценят, поэтому проявляют большее усердие и прилежание, а также не имеют проблем с поведением.

Лев

В школе Львы могут снискать славу бунтарей. Особенно в старших классах, когда их королевскому авторитету, подстегиваемому гормональной перестройкой, так важно самоутвердиться. Но, если отбросить вопросы поведения, то с успеваемостью у Львов все в порядке. Они прекрасно усваивают школьную программу, а в случае интереса к определенным дисциплинам, углубляют свои знания самостоятельно. Поэтому родителям Львов не стоит переживать за их отметки в дневнике.

Козерог

Козероги отличаются принципиальностью и исполнительностью, поэтому в школе они получают только четыре и пять. Если Козерогов увлечь спортом, то успеваемость по основным предметам может просесть.

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