Какие знаки зодиака в сентябре начнут новую жизнь - разворот на 180 градусов

Телец

У Тельцов в начале сентября будет резкий разворот, хотя более точно этот период следует назвать падением. В начале сентября у вас будет ощущение, что вы «на коне». В принципе так это и будет выглядеть. Вы словно сели на американские горки и вот-вот начнётся резкий спуск вниз. Обычно планеты не любят сопротивление, когда готовят людям испытания, но это не тот случай. Чем отчаяние вы будете стараться выбраться из сложной ситуации, тем быстрее остановите падение. В противном случае вам придется добраться до дна.

Дева

У Дев в начале сентября будет период так называемого распутья. Если они выберут правильную дорогу, то ближайшие 10-12 лет жизнь их будет складываться радужно. В противном случае они попадут в петлю неудач, из которой будет очень непросто выбраться. В любом случае, какой выбор ни сделают Девы, он перевернет их жизнь с ног на голову.

Водолей

У Водолеев с начала сентября до середины ноября будет благоприятный период, который может изменить их жизнь. В это время важно не отказываться от знакомств с новыми людьми, новых разведений, впечатлений и ощущений. Новизна привнесет в вашу жизнь вихрь перемен, которые придутся Водолеям по душе.

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