Оковы падут: какие знаки зодиака обретут счастье со 2 сентября

Акцент планет немного смещается и привносит конструктивный элемент в цели и образ жизни.

Тельцы

Сегодняшний день позволит вам продемонстрировать свою дисциплинированность и здравый смысл, чтобы добиться большего. Однако, вам придется учитывать возможность задержек. Дайте себе достаточно времени.

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Девы

Благодаря тому, что в центре внимания находится сектор отдыха и самовыражения, поток приземленной и практичной энергии может вдохновить вашу творческую сторону.

Водолеи

Сегодняшний день - это шанс уделить больше времени себе. Вы почувствуете себя более расположенным к решению важных вопросов, которые до сих пор бурлили в глубине души. Благоприятные влияния позволят вам заручиться поддержкой друзей и семьи.