Какие три знака зодиака ждет сложное 1 сентября - ой, что будет

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Весы

Уделите сегодня внимание здоровью членов своей семьи - им не помешает побаловать себя! Беспокоиться не о чем, но было бы хорошо, если бы Вы позаботились о том, чтобы они прошли обследование. Любое проявление любви и преданности поможет им почувствовать себя лучше.

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Девы

Поинтересуйтесь сегодня здоровьем своих близких, возможно, кто-то из них чувствует себя не очень хорошо. Возможно, они еще даже не подозревают о наличии проблемы. Их недомогания незначительны и скоротечны, поэтому не стоит терять из-за этого сон. Просто посоветуйте им немного отдохнуть, а потом успокойтесь сами. Ничего серьезного в этом нет.

Рыбы

Защитите себя и свою семью от мелких недомоганий и инфекций, делая акцент на здоровом питании и соблюдая правила санитарии. Не подвергайте себя воздействию экстремальных температур и старайтесь избегать многолюдных мест.