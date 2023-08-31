Мощная лунная фаза! Какие перемены ждут три знака зодиака с 31 августа

Тельцы

Напряженный, но продуктивный день в плане межличностного общения. Раздумываете, стоит ли делиться секретом, Тельцы? Учтите, что если вы откроетесь, то пути назад уже нет. Если Вы кому-то раскроете свои тайны, будет ли это опасно? Так ли деликатен этот вопрос, как кажется? Ваш собеседник может и не заметить ничего сверхъестественного в ваших словах, но у него могут найтись мудрые слова, которые помогут Вам взглянуть на ситуацию в перспективе. Скорее всего, все не так плохо, как кажется.

Стрельцы

Сегодняшняя мощная лунная фаза подчеркивает критическую фазу в отношении цели или амбиций. Следует быть осторожными в высказываниях, так как Вы можете быть слишком откровенны в своем мнении по тому или иному вопросу. Если Вы хотите произвести на кого-то впечатление, то немного тонкости и деликатности не помешает. Придать остроту разговору можно позже.

Водолеи

Это день для налаживания позитивных отношений с окружающими, получения знаний, решения отложенных на потом повседневных вопросов и вообще наведения порядка. Возможно, стоит также упростить свою жизнь и избавиться от всего лишнего.

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