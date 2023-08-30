Большие проблемы на работе! Какие четыре знака зодиака ждут трудности с 30 августа

Напряженная обстановка на рабочем месте может привести к конфликтам и задержкам в работе.

Близнецы

Вы можете быть слишком откровенны в словах и честны в поступках. Кому-то это может показаться привлекательным, но другие будут обескуражены и, возможно, немного обижены, тем более что Вы обычно так любезны. Тем не менее, Вам может понадобиться проявить настойчивость и напористость, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, особенно если Вам нужно сделать что-то как можно быстрее.

Стрельцы

Кто-то не оправдывает Ваших ожиданий, Стрельцы? Возможно, Вы разочарованы в ком-то и готовы это высказать. Но стоит ли быть столь суровыми? Бывают случаи, когда Вы подводите других, а они вам все прощают. Прежде чем решиться на резкое слово, поставьте себя на их место. Иногда трудно избежать ошибок. Сегодня немного снисходительности вам не помешает.

Козероги

Вы дорожите своей репутацией и сегодня Вы должны быть очень внимательны, чтобы все сделать правильно. У Вас может возникнуть соблазн пойти по короткому пути, если это облегчит жизнь, но это может обернуться против Вас. Примите сегодня решение о более кропотливой и тщательной работе. Это может занять больше времени, но зато другие будут впечатлены, а Ваши усилия будут оценены по достоинству.

Рыбы

Легко обвинять других в том, что что-то идет не так, но нелишним будет признать и свою собственную роль в сложившейся ситуации. Если Вы это сделаете, то поймете, что и Вы не совсем невинны. Сделав это, вы значительно облегчите жизнь себе и другим. Сделайте работу над ошибками и двигайтесь дальше.

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