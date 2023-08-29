Какие перемены ждут с 29 августа Близнецов и другие знаки зодиака

Близнецы

Временами Близнецы бывают идеалистами и сегодня это может проявиться. Сколько бы вы ни пытались убедить кого-то в том, что ваши планы сработают, вам не поверят, пока не увидят доказательств. Если Вы потратите время на изучение деталей своей идеи и подкрепите ее фактами, то будете гораздо убедительнее. Сделайте все возможное, чтобы обзавестись поддержкой.

Львы

Одна из заманчивых возможностей может оказаться вам не по зубам. Но это не помешает Вам фантазировать и размышлять о ней. Если речь идет о творческой или предпринимательской идее, то, возможно, Вам следует начать с малого. Делайте то, что можете, с тем, что у вас есть и постепенно переходите к следующему этапу, когда у вас появятся ресурсы. Ваши усилия и сосредоточенность привлекут к Вам все необходимое.

Весы

У людей разные черты характера и мышления, они склонны видеть мир совершенно по-разному, Весы. Вам могут казаться очевидными факты, а у других может быть совершенно другая точка зрения. Это может относиться к домашним или семейным проблемам, требующим обсуждения. Когда вы поймете, что мнение каждого важно учитывать, вы будете готовы прийти к компромиссу.

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