Переворот на 180 градусов! Какие три знака зодиака ждут небывалые перемены с 28 августа

Овны

День неожиданных событий и перемен как в деловой, так и в личных сферах. Положение Луны относительно вашего знака поощряет чувство авантюризма и может вдохновить Вас на поиски чего-то необычного, Овны. Вы можете заметить некоторый конфликт между долгом и желанием расправить крылья и открыть для себя новые возможности. Если Вас уже захватила какая-то идея или интерес, то ее дальнейшее развитие может стать поворотным моментом.

Раки

Что-то должно измениться, и сегодняшняя лунная фаза может ускорить этот процесс, Раки. Вы знаете, что нужно сделать, но как это сделать - другой вопрос. Если Вы испытываете трудности в романтических или дружеских отношениях, то самым простым вариантом будет пресечь их в зародыше. Вам необходимо доверять своей интуиции, но вы можете легко в ней усомниться. Все зависит от того, чего вы хотите. Подумайте хорошенько.

Скорпионы

Сегодня Вы можете достичь важной вехи, так как положение планет относительно вашего знака может совпасть с необходимостью принятия решения. Если что-то, что Вы только что начали, идет хорошо, то Вы находитесь на этапе, когда можно либо продолжить, либо оставить это на потом. Готовы ли вы взять волю в кулак и довести дело до конца? Если Вы продолжите, то вскоре обнаружите, что все легко встает на свои места.

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