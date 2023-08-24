Девы, Тельцы, Близнецы, Весы и другие знаки — главные везунчики на неделе по 3 сентября

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 28 августа по 3 сентября, назвав главных везунчиков на этот период. Им будет сопутствовать успех, Вселенная возьмет своих фаворитов под заботливое крылышко.
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Девы
Должны избегать любой спешки. Им ни в коем случае нельзя торопиться. Иначе они могут навредить себе. Спешка — единственное, что может им действительно помешать. В целом неделя обещает быть чрезвычайно положительной и благоприятной. В любых уже начатых делах Дев будет ждать серьезный прогресс.
Овны
Им звезды советуют наладить в этот период партнерские отношения и укрепить романтические связи. Это лучшие цели, которые можно сейчас поставить перед собой. Также стоит отдать предпочтение коллективным проектам: индивидуальные усилия вряд ли приведут к ожидаемому результату. Неделя для представителей знака обещает быть ровной и спокойной.
Тельцы
Для них период до 3 сентября будет достаточно плодотворным и позитивным. Особенно там, где нужно общаться с коллегами по работе или с представителями власти. Впрочем, речь, скорее, о предварительных договоренностях: с новыми начинаниями и проектами придется ждать еще почти месяц. За исключением сложного вторника, все остальные дни недели умеренно благоприятны.
Близнецы
Им нужно сосредоточиться на текущих проектах, учебе, заняться возобновлением прежних связей и начинаний. Для этого периода ретроградность вашего повелителя Меркурия подходит как нельзя лучше. А вот с важными решениями, новыми делами и крупными покупками очень желательно не торопится. Особенно стоит помнить об этом в четверг, 31 августа.
Весы
Этот знак зодиака ожидает чрезвычайно энергичная неделя. Но важно держать эту энергию под контролем, иначе есть риск наделать ошибки. Особенно это предупреждение актуально для понедельника и вторника, 28 и 29 августа соответственно. Затем Весы возьмут ситуацию под свой контроль и смогут использовать свои возможности наилучшим образом. Занятия спортом, массажи и походы в баню приветствуются.
Скорпионы
Для них неделя обещает быть гармоничной, ее будет характеризовать чрезвычайная глубина и интенсивность чувств. Даже пары с большим стажем совместной жизни сейчас могут пережить новый медовый месяц — особенно если постараются порадовать друг друга сюрпризам, пусть и небольшими.
Рыбы
Интуитивные прозрения, блестящие озарения, неожиданные догадки и даже вещие сны — все это неделя щедро припасла для Рыб. Там, где логика будет топтаться на месте, бессознательное подскажет самые важные шаги. Прислушайтесь к своему шестому чувству. В максимальной степени неделя удачна для тех, кто связан с наукой и творчеством.
По материалам 7days