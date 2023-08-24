Девы, Тельцы, Близнецы, Весы и другие знаки — главные везунчики на неделе по 3 сентября

Астрологи поделились прогнозом на неделю с 28 августа по 3 сентября, назвав главных везунчиков на этот период. Им будет сопутствовать успех, Вселенная возьмет своих фаворитов под заботливое крылышко.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Девы

Должны избегать любой спешки. Им ни в коем случае нельзя торопиться. Иначе они могут навредить себе. Спешка — единственное, что может им действительно помешать. В целом неделя обещает быть чрезвычайно положительной и благоприятной. В любых уже начатых делах Дев будет ждать серьезный прогресс.

Овны

Им звезды советуют наладить в этот период партнерские отношения и укрепить романтические связи. Это лучшие цели, которые можно сейчас поставить перед собой. Также стоит отдать предпочтение коллективным проектам: индивидуальные усилия вряд ли приведут к ожидаемому результату. Неделя для представителей знака обещает быть ровной и спокойной.

Тельцы

Для них период до 3 сентября будет достаточно плодотворным и позитивным. Особенно там, где нужно общаться с коллегами по работе или с представителями власти. Впрочем, речь, скорее, о предварительных договоренностях: с новыми начинаниями и проектами придется ждать еще почти месяц. За исключением сложного вторника, все остальные дни недели умеренно благоприятны.