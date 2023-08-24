Какой знак переживет кризис отношений, но потом встретит человека судьбы: Глоба — уже скоро

Астролог Тамара Глоба поведала, что Овнам уготована особенная судьба. Пережив сложности в отношениях, они смогут встать с колен на ноги отправиться с гордо поднятой головой по дороге счастья, добра, справедливости и созидания.
Все будет хорошо в их линии судьбы, особенно на личном фронте.
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Овнам предстоит судьбоносная встреча, которая полностью обнулит их и очистит их карму. Теперь их отношения с любимыми будут радостными и безоблачными.
Источник: rsute.ru