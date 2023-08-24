Четыре везунчика сентября: эти знаки зодиака могут выиграть в лотерею и получить наследство

Овен, Телец, Козерог и Рыбы в сентябре обретут редкий дар – удача им будет помогать буквально на каждом шагу, а все из-за того, что Вселенная их выбрала фаворитами в это время.

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Каждый их шаг будет легок и светел, им будут попадаться на пути нужные люди, знаки из космоса начнут подсказывать им выходы из ситуаций и задавать векторы счастья.

Не исключено, что многие из них смогут получить щедрый подарок, наследство или выиграть приз в данный период.

Источник: rsute.ru.