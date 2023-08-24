Короли удачи! Какой знак зодиака потеряет голову от счастья на ближайшие 20 лет - Володина

Астролог Василиса Володина сообщила, что Тельцы смогут реализовать в жизнь все свои планы и повернуть жизнь на 180 градусов. Причем вести им будет в ближайшие 20 лет. Наступает их эра.

«Счастье продлится два десятилетия, но, собственно, изменения затронут очень ярко ближайшие 2-3 года», – заявила она.

Володина подчеркнула, что представители этого созвездия даже смогут приобрести недвижимость, о которой давно мечтали - это можно быть строительство дома или покупка квартиры.

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