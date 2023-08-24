Тысячелетняя смена планет изменит судьбу Львов, Козерогов и Овнов: обнуление кармы и абсолютное счастье

Львы, Козероги и Овны смогут полностью изменить свою жизнь до 15 сентября. В это время произойдет мощная смена планет, которая окажет на них сильное влияние.
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Плюс ко всему это период ретроградности Меркурия, когда возможно совершить то, что ранее было не под силу.
Самое главное сейчас Львам, Козерогам и Овнам четко сформулировать цель своей жизни и разработать стратегию ее достижения.
Дальше им по сути мало что придется делать, Вселенная им будет помогать на каждом этапе, нашептывая на ухо правильные решение и указывая верные пути.
Источник: rsute.ru