Скорпионам, Стрельцам и Львам так повезло впервые: небеса благословили их на жизнь в любви и счастье (скоро)

В период ретроградности Меркурия до 15 сентября Скорпионы, Стрельцы и Львы должны выполнить особую миссию Вселенную по преображению своей жизни.

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Люди этих знаков смогут достигнуть всего того, о чем мечтали, если настроятся на позитивное восприятие жизни. И сумеют смотреть на мир с призмы добра и справедливости.

Их ждет достаток, любовь и изобилие. Вселенная готова им помочь, наделив мощной энергией и силой в эти дни. Смотрите на знаки со стороны и следуйте им.

Источник: rsute.ru