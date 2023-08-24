Стрельцы, Весы и Близнецы названы избранниками Вселенной: каждый получит подарок судьбы

Три знака зодиака, Стрельцы, Весы и Близнецы, этой осень станут настоящими фаворитами судьбы. Они поймают счастливую вибрацию Вселенной и обретут абсолютную гармонию с миром.

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Близнецы этой осенью найдут в себе силы, чтобы выйти зоны комфорта и попробовать себя в новых сферах. Их ожидает невероятный рост в личной и профессиональной жизни, если они решатся идти за своей мечтой.

Весы проработают осенью личные отношения и достигнут того, о чем грезили. Романтика и интересные знакомства заполнят их жизнь.

Стрельцы осенью вступят в особенный период своей жизни — невероятного роста и развития. Они еще удивят многих и порадуют близких.

Источник: rsute.ru.