«Бонусы удваиваются»: Василиса Володина сообщила, что ждет людей в период ретроградного Меркурия с 23 августа по 15 сентября

Василиса Володина. Фото: Global Look Press

Астролог назвала тех, кому особенно надо осторожничать.

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина 24 августа дала прогноз, касающийся периода ретроградности Меркурия. Вспять двигаться планета начала с 23 числа, и продлится это до 15 сентября.

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Свое ретродвижение Меркурий начал в созвездии Девы. А это значит, уверяет Володина, что рекомендации не заключать договоров, учитывать пробки и задержки, не менять работу, не вписываться в новые проекты особенно актуальны для представителей знака Дева.

«Хорошая новость в том, что ретро фазу Меркурий в этот раз проходит в сильном для себя знаке. Это значит, что бонусы от переделывания, переписывания, восстановления старых связей удваиваются. Лучшего времени для наведения порядка в бумагах, контактах и голове не найти», - объяснила астролог в Телеграм-канале.

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