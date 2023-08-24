«Бонусы удваиваются»: Василиса Володина сообщила, что ждет людей в период ретроградного Меркурия с 23 августа по 15 сентября

Известная телеведущая, астролог Василиса Володина 24 августа дала прогноз, касающийся периода ретроградности Меркурия. Вспять двигаться планета начала с 23 числа, и продлится это до 15 сентября.

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Свое ретродвижение Меркурий начал в созвездии Девы. А это значит, уверяет Володина, что рекомендации не заключать договоров, учитывать пробки и задержки, не менять работу, не вписываться в новые проекты особенно актуальны для представителей знака Дева.