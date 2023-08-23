С 27 августа: обозначена дата, которая станет поворотной для этих знаков зодиака — случится то, чего давно ждут

Известный астролог Василиса Володина рассказала, когда ждать ощутимых перемен в жизни Тельцам и Весам.
Первых перемены настигнут в первых числах сентября — примерно 4-го.
«Дела, связанные с семьей, домом и местом жительства, начнут в это время выправляться, сил станет больше, сама обстановка будет ощущаться как более приятная, но собственные успехи, достигнутые к этому моменту, начнут проходить долгий процесс переоценки — могу? Соответствую? Успешен? В общем, много поводов подумать о себе», — написала Василиса Володина в телеграм-канале о Тельцах.
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Весам же следует ждать новостей в ближайшее воскресенье, 27 августа.
«27 августа Марс входит в Весы, и они становятся более боевыми, воинственными, решительными. Да еще и поддержка друзей с 4 сентября больше. Если вы Весы и ждете изменений — указанные даты могут принести важные события (+− пара дней) и общее изменение ощущения от ситуации. Следите за собой», — предупредила Василиса Володина в телеграм-канале.