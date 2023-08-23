С 27 августа: обозначена дата, которая станет поворотной для этих знаков зодиака — случится то, чего давно ждут

Известный астролог Василиса Володина рассказала, когда ждать ощутимых перемен в жизни Тельцам и Весам.

Первых перемены настигнут в первых числах сентября — примерно 4-го.

«Дела, связанные с семьей, домом и местом жительства, начнут в это время выправляться, сил станет больше, сама обстановка будет ощущаться как более приятная, но собственные успехи, достигнутые к этому моменту, начнут проходить долгий процесс переоценки — могу? Соответствую? Успешен? В общем, много поводов подумать о себе», — написала Василиса Володина в телеграм-канале о Тельцах.