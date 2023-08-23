Что надлежит сделать в жизни Ракам, Львам и Девам: сакральная миссия летних знаков зодиака

Каждый знак зодиака имеет свое предназначение и сакральную миссию. Для чего пришли в этот мир родившиеся летом и в начале осени?
Миссия Раков — поддерживать. Раки, как правило, добрые и душевные люди. Чужие проблемы они воспринимают как свои. Раки способны поддерживать и вселять оптимизм в тех, кто упал духом.
Миссия Львов — творить. Представители этого знака зодиака артистичны и харизматичны. Энергией и позитивом они заряжают всех вокруг себя.
Особая миссия Дев — учить и наставлять. Девы могут дать хорошие советы людям, которые сбились с пути.
По материалам gurni.ru