Что надлежит сделать в жизни Ракам, Львам и Девам: сакральная миссия летних знаков зодиака

Каждый знак зодиака имеет свое предназначение и сакральную миссию. Для чего пришли в этот мир родившиеся летом и в начале осени?

Миссия Раков — поддерживать. Раки, как правило, добрые и душевные люди. Чужие проблемы они воспринимают как свои. Раки способны поддерживать и вселять оптимизм в тех, кто упал духом.

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