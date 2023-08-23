Изменения к лучшему в начале ноября: два знака зодиака, которым нужно продержаться до разворота Сатурна

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, когда ждать перемен в жизни представителям разных знаков зодиака.
Козерогов и Водолеев перемены ждут только в ноябре.
«У них все меняется обычно медленнее, чем у остальных. Ближайшие изменения к лучшему в начале ноября — с разворотом Сатурна», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале.
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У Козерогов в ноябре в жизни станет больше конкретики. Солнечное затмение в середине октября принесет подвижки на работе, прогнозирует в телеграм-канале астролог Василиса Володина.
А Водолеев лунное затмение в конце октября заставит столкнуться с неадекватностью семьи, отметила Василиса Володина.