Изменения к лучшему в начале ноября: два знака зодиака, которым нужно продержаться до разворота Сатурна

Циферблат с изображением знаков зодиака. Фото: Global Look Press

Известный астролог Василиса Володина рассказала, чего ждать Козерогам и Водолеям.

Известный астролог Василиса Володина в телеграм-канале рассказала, когда ждать перемен в жизни представителям разных знаков зодиака.

Козерогов и Водолеев перемены ждут только в ноябре.

«У них все меняется обычно медленнее, чем у остальных. Ближайшие изменения к лучшему в начале ноября — с разворотом Сатурна», — отметила Василиса Володина в телеграм-канале.

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У Козерогов в ноябре в жизни станет больше конкретики. Солнечное затмение в середине октября принесет подвижки на работе, прогнозирует в телеграм-канале астролог Василиса Володина.

А Водолеев лунное затмение в конце октября заставит столкнуться с неадекватностью семьи, отметила Василиса Володина.

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