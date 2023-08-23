Изменения к лучшему в начале ноября: два знака зодиака, которым нужно продержаться до разворота Сатурна

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У Козерогов в ноябре в жизни станет больше конкретики. Солнечное затмение в середине октября принесет подвижки на работе, прогнозирует в телеграм-канале астролог Василиса Володина.

А Водолеев лунное затмение в конце октября заставит столкнуться с неадекватностью семьи, отметила Василиса Володина.