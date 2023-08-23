Изменения в жизни с 4 сентября: чего ждать от девятого месяца и до конца года родившимся под знаком Стрельца и Рыб

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз, пообещав, что с 4 сентября начнутся перемены в жизни тех, кто родился под знаком Стрельца и Рыб.
«Стрельцов события заставят задуматься о том, что они перерасходовали личный ресурс и придется что-то делать, чтобы вернуть обычному жизненному процессу понятность и управляемость. Хороший вариант изменений — отказаться от части обязанностей в это время», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.
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Рыбам в начале сентября, судя по расположению небесных светил, нужно будет пересмотреть контакты с окружающими.
«Именно за счет обращения к старым коллегам, приятелям, знакомым, а также информации, можно что-то поменять в это время», — добавила Василиса Володина в своем телеграм-канале.