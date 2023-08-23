Изменения в жизни с 4 сентября: чего ждать от девятого месяца и до конца года родившимся под знаком Стрельца и Рыб

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз, пообещав, что с 4 сентября начнутся перемены в жизни тех, кто родился под знаком Стрельца и Рыб.

«Стрельцов события заставят задуматься о том, что они перерасходовали личный ресурс и придется что-то делать, чтобы вернуть обычному жизненному процессу понятность и управляемость. Хороший вариант изменений — отказаться от части обязанностей в это время», — написала Василиса Володина в телеграм-канале.