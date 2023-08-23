Фортуна выбрала их своими любимчиками: Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых потечет в совершенно ином русле — везение во всем

Астролог Тамара Глоба указала на три знака зодиака, жизнь которых потечет по другому руслу уже с 23-го августа.
Судя по расположению небесных светил, рожденные под созвездиями Близнецов, Водолеев и Рыб, почувствуют, что фортуна словно выбрала их своими счастливчиками. Им обещано везение буквально во всем.
Близнецам повезет в работе, но нужно быть осторожными в дороге и в обращении с любой техникой.
Водолеям обещана удача в семейных делах и неожиданная помощь от близких.
Удача будет следовать по пятам за Рыбами, где бы они ни оказались - дома или вдали от родных краев.
По материалам телеграм-канала «Русское радио»