Фортуна выбрала их своими любимчиками: Глоба указала на знаки зодиака, жизнь которых потечет в совершенно ином русле — везение во всем

Астролог Тамара Глоба указала на три знака зодиака, жизнь которых потечет по другому руслу уже с 23-го августа.

Судя по расположению небесных светил, рожденные под созвездиями Близнецов, Водолеев и Рыб, почувствуют, что фортуна словно выбрала их своими счастливчиками. Им обещано везение буквально во всем.

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